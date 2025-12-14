Brive-la-Gaillarde

Gaetan Petit – Ainsi va la vie à L’improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15

Date(s) :

2026-10-15

Gaëtan Petit vous confie une histoire, son histoire, sa vraie vie de Chti dans les corons.

Il n’a connu que ça mais ne se sent pas à sa place. À travers des personnages fous et attachants qui l’entourent dans sa vie, il passe en revue tout ce qui l’agace. .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

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English : Gaetan Petit – Ainsi va la vie à L’improviste

L’événement Gaetan Petit – Ainsi va la vie à L’improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-07 par Brive Tourisme