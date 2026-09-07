Gagner en efficacité grâce à l’Intelligence Artificielle, Siège de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire, Cléré-les-Pins

jeudi 24 septembre 2026 · Siège de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire · Cléré-les-Pins

Informations pratiques

Gagner en efficacité grâce à l’Intelligence Artificielle Jeudi 24 septembre, 09h00 Siège de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire Indre-et-Loire

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T09:00:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-24T09:00:00+02:00 – 2026-09-24T12:00:00+02:00

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Siège de la Communauté de Communes Touraine Ouest Val de Loire 2 rue des Sablons 37340 Cléré-les-Pins Cléré-les-Pins 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWPyattkp1-aMX0Ax7lygzqlOJ3SHEyruj0ePW5xB8KG1a8w/viewform »}]

Atelier 3h