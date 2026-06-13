Journées Européennes du Patrimoine Visite costumée du Château de Champchevrier Cléré-les-Pins
Journées Européennes du Patrimoine Visite costumée du Château de Champchevrier Cléré-les-Pins samedi 19 septembre 2026.
Cléré-les-Pins
Journées Européennes du Patrimoine Visite costumée du Château de Champchevrier
Château de Champchevrier Cléré-les-Pins Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite costumée Le dimanche après-midi guides et propriétaires se parent de costumes XVIIIème pour le bonheur des petits et des grands.
Le Château sera ouvert à la visite le samedi 19 septembre de 10h à 18h et le dimanche 20 septembre de 14h à 18h à un tarif préférentiel unique de 9,50 € par personne.
Gratuit <16 ans. Visite costumée Le dimanche après-midi guides et propriétaires se parent de costumes XVIIIème pour le bonheur des petits et des grands. . Château de Champchevrier Cléré-les-Pins 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 93 93 champchevrier@yahoo.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Costumed visit: On Sunday afternoons, guides and owners dress up in 18th-century costumes, to the delight of young and old alike.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite costumée du Château de Champchevrier Cléré-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE
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