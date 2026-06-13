Cléré-les-Pins

Journées Européennes du Patrimoine Visite costumée du Château de Champchevrier

Château de Champchevrier Cléré-les-Pins Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visite costumée Le dimanche après-midi guides et propriétaires se parent de costumes XVIIIème pour le bonheur des petits et des grands.

Le Château sera ouvert à la visite le samedi 19 septembre de 10h à 18h et le dimanche 20 septembre de 14h à 18h à un tarif préférentiel unique de 9,50 € par personne.

Gratuit <16 ans. Visite costumée Le dimanche après-midi guides et propriétaires se parent de costumes XVIIIème pour le bonheur des petits et des grands. . Château de Champchevrier Cléré-les-Pins 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 24 93 93 champchevrier@yahoo.fr Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Costumed visit: On Sunday afternoons, guides and owners dress up in 18th-century costumes, to the delight of young and old alike.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite costumée du Château de Champchevrier Cléré-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE