Cléré-les-Pins

Marché des Producteur du Pré

Le Haut Montmartre Cléré-les-Pins Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 10:00:00

fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Le Marché des producteurs de l’émission de M6 L’Amour est dans le Pré revient en Touraine pour la 2ème année consécutive.

Le Marché des producteurs de l’émission de M6 L’Amour est dans le Pré revient en Touraine pour la 2ème année consécutive.

Comme l’an passé, une quinzaine d’anciens candidats de l’émission viendront à votre rencontre pour partager avec vous cette aventure.

Venir à ce marché est également un moyen de soutenir l’agriculture et les agriculteurs producteurs fiers de leurs valeurs de leurs engagements.

Buvette et restauration sur place

Parking gratuit. .

Le Haut Montmartre Cléré-les-Pins 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 42 17 35 80 lehautmontmartre@orange.fr

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English :

The Farmers’ Market on M6’s L’Amour est dans le Pré returns to Touraine for the 2nd year running.

L’événement Marché des Producteur du Pré Cléré-les-Pins a été mis à jour le 2026-06-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE