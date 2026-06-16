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Gala aquatique des Perles Rares Stade nautique Pierre-de-Coubertin Clermont-Ferrand

Gala aquatique des Perles Rares Stade nautique Pierre-de-Coubertin Clermont-Ferrand vendredi 17 juillet 2026.

Lieu : Stade nautique Pierre-de-Coubertin

Adresse : Rue Pierre de Coubertin

Ville : 63000 Clermont-Ferrand

Département : Puy-de-Dôme

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 20 10€ place debout, 20€ place assise + PMR

Clermont-Ferrand

Gala aquatique des Perles Rares

Stade nautique Pierre-de-Coubertin Rue Pierre de Coubertin Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

10€ place debout, 20€ place assise + PMR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 19:30:00
fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :
2026-07-17

Venez découvrir le Gala Aquatique des Perles Rares un spectacle de natation artistique exceptionnel avec la présence de l’équipe de France, au profit des enfants atteints de maladies rares et de leurs familles.
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Stade nautique Pierre-de-Coubertin Rue Pierre de Coubertin Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   eve.planeix63@gmail.com

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English :

Come discover the Gala Aquatique des Perles Rares : an exceptional artistic swimming show featuring the French national team, to benefit children with rare diseases and their families.

L’événement Gala aquatique des Perles Rares Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-06-16 par Clermont Auvergne Volcans

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