Gala aquatique des Perles Rares Stade nautique Pierre-de-Coubertin Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Gala aquatique des Perles Rares

Stade nautique Pierre-de-Coubertin Rue Pierre de Coubertin Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

10€ place debout, 20€ place assise + PMR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:30:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-17

Venez découvrir le Gala Aquatique des Perles Rares un spectacle de natation artistique exceptionnel avec la présence de l’équipe de France, au profit des enfants atteints de maladies rares et de leurs familles.

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Stade nautique Pierre-de-Coubertin Rue Pierre de Coubertin Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes eve.planeix63@gmail.com

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English :

Come discover the Gala Aquatique des Perles Rares : an exceptional artistic swimming show featuring the French national team, to benefit children with rare diseases and their families.

L’événement Gala aquatique des Perles Rares Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-06-16 par Clermont Auvergne Volcans