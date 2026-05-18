GALA BACHATA ÉLÉGANCE BAL MASQUÉ Salle Bernard perrad Bellefontaine

Bellefontaine

GALA BACHATA ÉLÉGANCE BAL MASQUÉ

Salle Bernard perrad 4263 Route des Fontaines Bellefontaine Jura

Tarif : 12 – 12 – 48 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-07 03:00:00

Date(s) :

2026-06-06

?? GALA ÉLÉGANCE SPÉCIAL BACHATA ??

?? Votre école de danse latine BAILA JURA vous invite à une soirée très spéciale en compagnie de la championne d’europe et les vices champions de suisses de Bachata.

?????? AU PROGRAMME ??????

?? 17H 18H30 BOOTCAMP LADYSTLE By Sandra Unikdance (Mâcon)

???? 18H30 19H30 STAGE BACHATA MODERNE By Nico Sbk (Champagnole) Et Sandra.

?? 19H30 20H30 SOCIALE 100% BACHATA with Dj Unyco (Jura)

???? 20H30 21H30 STAGES BACHATA SENSUAL DÉBUTANT by Lulyia et Seb (Genève).

???? 21H30 22H30 STAGE BACHATA SENSUAL INTERMÉDIAIRE by Julien et Chelsea (Lausanne).

?? 22H30 3H00 BAL MASQUÉ SBK’X by Dj Unyco officiel. ( 4 bachata 2 salsa 2 kiz X’intermèdes rock/merengue/danse en lignes)

?? MINUIT SHOWTIME AVEC ANIMATIONS

??Présence de Guests and taxi dancers

(BIO ARTISTES ET DESCRIPTIONS WORKSHOPS À VENIR)

?????????????????

?? BUVETTE = Prévoir espèces

?? FOODTRUCK = La galette comtoise

Réservations conseillé au 06 (à venir)

?? SALLE DES FÊTES DE BELLEFONTAINE

4263 route des Fontaines, 39400 Bellefontaine, jura. France

PRÉ-VENTE VIA BILLETTERIE WEEZEVENT

?? Le jura invite la Suisse, ne manque pas cette évènement unique en Bourgogne Franche comté ????? .

Salle Bernard perrad 4263 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : GALA BACHATA ÉLÉGANCE BAL MASQUÉ

L’événement GALA BACHATA ÉLÉGANCE BAL MASQUÉ Bellefontaine a été mis à jour le 2026-05-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses