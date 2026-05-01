Vide grenier de Bellefontaine Bellefontaine
Vide grenier de Bellefontaine Bellefontaine dimanche 31 mai 2026.
Bellefontaine
Vide grenier de Bellefontaine
Parking du téléski Bellefontaine Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 08:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Venez faire des affaires à Bellefontaine !
De 8h à 18h. Tournoi de pétanque à partir de 14h.
Buvette, snack sur place.
Pour les exposants 10€ les 5 mètres. Inscriptions animation.bellefontaine39@gmail.com ou 06.38.01.30.64 .
Parking du téléski Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 01 30 64 animation.bellefontaine39@gmail.com
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English : Vide grenier de Bellefontaine
L’événement Vide grenier de Bellefontaine Bellefontaine a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE