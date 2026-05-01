Gala de danse à Lesparre Rue Pierre Curie Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc

Gala de danse à Lesparre

Rue Pierre Curie CALM Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe

l’atelier Infludanse organise son gala annuel.

Buvette, gourmandises et barbe à papa raviront petits et grands.

Sans réservation. .

Rue Pierre Curie CALM Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 68 59 40 infludanse@gmx.com

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English : Gala de danse à Lesparre

L’événement Gala de danse à Lesparre Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Médoc-Vignoble