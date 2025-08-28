« La Belle histoire de Coline Serreau » Théâtre Saison Presqu’île de Culture Lesparre-Médoc

« La Belle histoire de Coline Serreau » Théâtre Saison Presqu’île de Culture Lesparre-Médoc samedi 30 mai 2026.

« La Belle histoire de Coline Serreau » Théâtre Saison Presqu’île de Culture

Rue Michel Castéra Lesparre-Médoc Gironde

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

« La Belle histoire de Coline Serreau » par /avec Coline Serreau

Coline nous raconte sa belle histoire son 1er feuilleton rémunéré 20 centimes la page, l’école où enfant elle a appris à voyager dans les arbres, son numéro de trapèze, les danseurs Hip Hop qui révolutionnent l’Opéra Bastille, les coulisses de Trois hommes et un couffin, son prochain film où elle épingle les écolos-machos et les travers des spectacles subventionnés…

Elle revisite aussi la scène culte de Maria Pacôme dans La Crise, raconte des anecdotes de théâtre, de cinéma et des ratages désopilants. Avec la liberté et les fous rires qui sont sa marque de fabrique, elle délivre de la joie pure pour le public.

Tout public Stand vigneron dégustation après spectacle

Ce spectacle vous est proposé par la Communauté de Communes Médoc Coeur de Presqu’île dans le cadre de sa saison culturelle, via la Manufacture médocaine. .

Rue Michel Castéra Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 17 10 14 culture@medoc-cpi.fr

English : « La Belle histoire de Coline Serreau » Théâtre Saison Presqu’île de Culture

German : « La Belle histoire de Coline Serreau » Théâtre Saison Presqu’île de Culture

Italiano :

Espanol : « La Belle histoire de Coline Serreau » Théâtre Saison Presqu’île de Culture

L’événement « La Belle histoire de Coline Serreau » Théâtre Saison Presqu’île de Culture Lesparre-Médoc a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Médoc-Vignoble