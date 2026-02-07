Lesparre fête l’Europe, Plaine de sports, Lesparre-Médoc
Lesparre fête l’Europe, Plaine de sports, Lesparre-Médoc samedi 30 mai 2026.
Lesparre fête l’Europe Samedi 30 mai, 10h00 Plaine de sports Gironde
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00
Journée festive sportive et culturelle autour de l’Europe
Culture :
– Présence des opérateurs SOMOBILITÉ pour les dispositifs de départs en Europe
– Jeux de découverte de l’Europe
– Ateliers languistiques
– Restauration thématisé mets européeen
– Concert, …
Sport :
– Animations sportives ouverts aux enfants et jeunes
ET bien plus encore …
Plaine de sports Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Animations sportives et culturelles autour de l’Europe Europe Lesparre
Mairie de Lesparre
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