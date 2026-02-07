Lesparre fête l’Europe, Plaine de sports, Lesparre-Médoc

Lesparre fête l’Europe Samedi 30 mai, 10h00 Plaine de sports Gironde

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T18:00:00+02:00

Journée festive sportive et culturelle autour de l’Europe

Culture :

– Présence des opérateurs SOMOBILITÉ pour les dispositifs de départs en Europe

– Jeux de découverte de l’Europe

– Ateliers languistiques

– Restauration thématisé mets européeen

– Concert, …

Sport :

– Animations sportives ouverts aux enfants et jeunes

ET bien plus encore …

Plaine de sports Lesparre-Médoc Lesparre-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Animations sportives et culturelles autour de l’Europe Europe Lesparre

Mairie de Lesparre