Aureilhan

Gala de danse de fin d’année “Leeloo au pays du Ballet”

salle Loélia Aureilhan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Créée en 2022, l’école dirigée par Svetlana Kalashnikova, première danseuse étoile des Ballets de Kharkiv, forme des élèves de tous niveaux, à partir de 5 ans. Elle a vocation à initier les amateurs comme à préparer l’accès aux écoles supérieures, et propose également des cours de body ballet et de street danse. Ses activités s’inscrivent dans une dynamique locale, avec le soutien de la l’Airial Galerie qui accueille notamment les répétitions des adultes.

Ce spectacle réunira sur scène l’ensemble des élèves, ainsi que leur professeure, pour un moment artistique accessible à tous.

Entrée gratuite, sur réservation obligatoire par SMS au 06 15 22 85 44 ou au 06 10 25 08 88.

Une tombola sera également proposée au public durant la soirée, pour celles et ceux qui souhaiteront accompagner le projet de l’école. .

salle Loélia Aureilhan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Gala de danse de fin d’année “Leeloo au pays du Ballet”

L’événement Gala de danse de fin d’année “Leeloo au pays du Ballet” Aureilhan a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Mimizan