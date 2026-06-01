Gala de danse de l’Atelier Danse de Marminiac Gindou samedi 20 juin 2026.

Gindou

Gala de danse de l’Atelier Danse de Marminiac

Salle l’Arsénic Gindou Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

L’Atelier Danse de Marminiac présente son gala de fin d’année intitulé "Construire"

L’Atelier Danse de Marminiac présente son gala de fin d’année intitulé "Construire". Elsa et Gazi Martinez les deux professeurs de modern jazz, street jazz et breakdance vous proposent une chorégraphie et une mise en scène originales. 120 jeunes danseuses et danseurs se produiront lors des trois représentations programmées.

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Salle l’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie

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English :

L?Atelier Danse de Marminiac presents its end-of-year gala entitled "Construire"

L’événement Gala de danse de l’Atelier Danse de Marminiac Gindou a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cazals-Salviac