Rencontres Cinéma de Gindou Gindou

Rencontres Cinéma de Gindou

Le bourg Gindou Lot

Tarif : – – 50 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-15

Gindou, c'est avant tout un village situé non loin de Cahors avec son église, sa mairie, sa fête votive, ses 300 habitants

Gindou, c'est avant tout un village situé non loin de Cahors avec son église, sa mairie, sa fête votive, ses 300 habitants. et son festival ! Un festival de cinéma atypique qui se tient tous les ans une semaine à la fin août. 2026 sera la 42ème édition des Rencontres Cinéma de Gindou avec comme invité.e d'honneur SURPRISE, en sa présence.

Courts et longs métrages, fictions et documentaires, sont projetés en soirée en plein air dans le cinéma de verdure et en journée dans la toute nouvelle salle de cinéma et de spectacles l'Arsénic de 240 places. Une foule éclectique envahit ce village avec la même envie voir autre chose, autrement. Espoir jamais déçu comme en témoigne le succès croissant des Rencontres cinéma de Gindou, appréciées pour leur ambiance et programmation. Chaque jour le public peut participer à un débat sur le film avec le réalisateur et les invités et assister à un apéro-concert vers 19 h. Le festival se termine par une nuit entière de cinéma où des films sont projetés jusqu’à l’aube.

Petit conseil n'oubliez pas la petite laine pour la diffusion des films en soirée dans le cinéma de verdure !

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Le bourg Gindou 46250 Lot Occitanie accueil@gindoucinema.org

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