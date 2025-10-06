Spectacle °UP par Le Phare CCN du Havre Normandie à l’Arsénic Gindou

Spectacle °UP par Le Phare CCN du Havre Normandie à l’Arsénic

L’Arsénic Gindou Lot

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

En faisant dialoguer cet as du foot freestyle qu’est Paul Molina avec le violoniste Gabriel Majou, le chorégraphe Fouad Boussouf crée un duo plein de virtuosité, d’humour et de complicité. Qui de l’un ou de l’autre mène la danse ? Les règles du jeu semblent évoluer constamment jusqu’à ce que les deux échangent même leurs instruments. Que se passe-t-il quand on perd ses repères ? Et si ces deux-là avaient finalement plus de choses qui les rassemblent qu’il n’y paraissait au début ?

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

English :

By bringing together freestyle soccer ace Paul Molina and violinist Gabriel Majou, choreographer Fouad Boussouf creates a duo full of virtuosity, humor and complicity

