Gindou

Rencontres Le goût des autres

L’Arsénic Gindou Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-12

Les 6 groupes finalistes viendront à Gindou présenter leurs scénarios en public

Les 6 groupes finalistes viendront à Gindou présenter leurs scénarios en public. Une séance de court métrage est également programmé.

Vivre ensemble c’est partager nos différences et identités multiples dans un esprit d’égalité et de fraternité. Mais est-ce si simple ? En partant de ce que vous vivez, et sans tabou, exprimez-vous dans un court métrage.

Depuis 2005, le concours scénario Le goût des autres, pour les jeunes de 12 à 18 ans de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie, a pour but d’agir contre toutes les formes de rejet et de discriminations liées à la couleur de peau, l’identité, la culture, la communauté ou le genre. Faire un film, c’est aller à la rencontre de l’autre !

.

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 89 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 6 finalist groups will come to Gindou to present their scripts in public

L’événement Rencontres Le goût des autres Gindou a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Gourdon