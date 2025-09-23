Spectacle « Supersensible » Valério Point à l’Arsénic Gindou

Spectacle « Supersensible » Valério Point à l'Arsénic Gindou samedi 16 mai 2026.

L’Arsénic Gindou Lot

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Marionette à fils pour ados et adultes

« Le corps est un vêtement sacré

Marionette à fils pour ados et adultes

« Le corps est un vêtement sacré. C’est le premier et le dernier vêtement, celui avec lequel on pénètre dans la vie, avec lequel on la quitte ; il faut le traiter avec respect, avec joie, et aussi avec crainte. Mais toujours il faut lui rendre grâce. ” Martha Graham Mémoire de la danse (1991)

Supersensible est un spectacle chorégraphique, sans parole, issu d’un cheminement personnel et intime sur le rapport à son propre corps, laissant au public la place à sa propre interprétation. .

L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com

English :

Supersensible Valério Point

String puppet for teens and adults

« The body is a sacred garment

German :

Supersensibel Valerio Point

Fadenmarionette für Jugendliche und Erwachsene

« Der Körper ist ein heiliges Gewand

Italiano :

Supersensibile Valério Point

Marionetta a filo per adolescenti e adulti

« Il corpo è un abito sacro

Espanol :

Supersensible Valério Point

Marioneta de hilo para adolescentes y adultos

« El cuerpo es un vestido sagrado

