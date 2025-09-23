Spectacle « Supersensible » Valério Point à l’Arsénic Gindou
Spectacle « Supersensible » Valério Point à l’Arsénic Gindou samedi 16 mai 2026.
Spectacle « Supersensible » Valério Point à l’Arsénic
L’Arsénic Gindou Lot
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Supersensible Valério Point
Marionette à fils pour ados et adultes
« Le corps est un vêtement sacré
Supersensible Valério Point
Marionette à fils pour ados et adultes
« Le corps est un vêtement sacré. C’est le premier et le dernier vêtement, celui avec lequel on pénètre dans la vie, avec lequel on la quitte ; il faut le traiter avec respect, avec joie, et aussi avec crainte. Mais toujours il faut lui rendre grâce. ” Martha Graham Mémoire de la danse (1991)
Supersensible est un spectacle chorégraphique, sans parole, issu d’un cheminement personnel et intime sur le rapport à son propre corps, laissant au public la place à sa propre interprétation. .
L’Arsénic Gindou 46250 Lot Occitanie saisonculturelle.cazalssalviac@gmail.com
English :
Supersensible Valério Point
String puppet for teens and adults
« The body is a sacred garment
German :
Supersensibel Valerio Point
Fadenmarionette für Jugendliche und Erwachsene
« Der Körper ist ein heiliges Gewand
Italiano :
Supersensibile Valério Point
Marionetta a filo per adolescenti e adulti
« Il corpo è un abito sacro
Espanol :
Supersensible Valério Point
Marioneta de hilo para adolescentes y adultos
« El cuerpo es un vestido sagrado
L’événement Spectacle « Supersensible » Valério Point à l’Arsénic Gindou a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Gourdon