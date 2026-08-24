Gala de danse d’Isigny-Omaha Intercom La Traverse route du moulin Odo Grandcamp-Maisy

Informations pratiques

Grandcamp-Maisy

Gala de danse d’Isigny-Omaha Intercom La Traverse

route du moulin Odo Salle omnisports Grandcamp-Maisy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-06-25

fin : 2027-06-26

Date(s) :

2027-06-25

Les élèves montent sur scène pour partager leur passion avec leurs proches, dans des conditions dignes des professionnels. C’est un moment fort de l’année, où chacun donne le meilleur de lui-même sous les projecteurs.

Le gala de danse de l’école de danse d’Isigny-Omaha Intercom est un rendez-vous incontournable.

Les élèves montent sur scène pour partager leur passion avec leurs proches, dans des conditions dignes des professionnels. C’est un moment fort de l’année, où chacun donne le meilleur de lui-même sous les projecteurs. Le spectacle offre un véritable voyage chorégraphique à travers différents styles : danse contemporaine, moderne et classique. L’énergie, la créativité et l’émotion sont au cœur de chaque tableau présenté.

Plus qu’un gala, c’est une célébration du travail collectif et de la joie de danser ensemble !

Réservation GRATUITE via la billetterie en ligne

www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha

Ouverture de la réservation 1 à 2 mois avant l’événement

INFORMATIONS PRATIQUES

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).

Accessibilité PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .

route du moulin Odo Salle omnisports Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gala de danse d’Isigny-Omaha Intercom La Traverse

The pupils take to the stage to share their passion with their families and friends, in conditions worthy of professionals. It is a highlight of the year, when everyone gives their very best under the spotlight.

L’événement Gala de danse d’Isigny-Omaha Intercom La Traverse Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha