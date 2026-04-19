Gala de danse Hip Hop HBSchool Salle festive Nantes Nord Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-27 20:30 –

Gratuit : non Sur inscription 0 à 3 ans : Gratuit4 à 8 ans : 6 €8 ans et + : 10 €https://www.hbschool.fr/d-tails-et-inscription/gala-de-danse-hbs-2026-hip-hop-across-asia Tout public

GALA DE DANSE 2026 HIP-HOP ACROSS ASIAHBSchool – The Best Way To Be Cool Notre gala de danse approche à grands pas !Cette année, embarquez avec nous pour un voyage artistique à travers l’Asie ????À travers les chorégraphies, les univers musicaux et les mises en scène, nos danseurs et danseuses vous feront découvrir un spectacle inspiré des cultures et des ambiances asiatiques, revisitées à la sauce urbaine.Ce spectacle est le fruit du travail, de l’investissement et de la passion de tous nos élèves, réunis autour d’un projet commun fort et vibrant. Au programme :Hip-Hop • Street Dance • Breakdance • Popping • Locking • Waacking INFORMATIONS GÉNÉRALES???? Samedi 27 juin 2026???? 20h30 – 22h30(Ouverture des portes à 19h30) ???? Salle Festive Nantes Nord73 avenue du Bout des Landes – Nantes ???? Bar, snack et foodtruck sur placeRestauration ouverte :à partir de 19h00 TARIFS (PRÉVENTE)???? 10 € à partir de 8 ans???? 6 € pour les moins de 8 ans???? Gratuit pour les moins de 3 ans? +2 € pour tout achat sur place Billets nominatifs (1 place = 1 entrée)Billets non remboursablesNous n’acceptons ni chèques, ni chèques culture, ni chèques vacances. Merci de prévoir l’appoint. RÉSERVATION DES PLACESLa famille proche des danseurs (parents, frères et sœurs) est prioritaire.???? Ouverture au public extérieur à partir du 15 avril 2026 Réservation obligatoire en ligne :https://www.hbschool.fr/d-tails-et-inscription/gala-de-danse-hbs-2026-hip-hop-across-asia ?? Votre réservation devra être présentée à l’entrée.Sans billet, l’accès sera refusé.Achat possible sur place dans la limite des places disponibles.En cas de difficulté avec internet, contactez-nous par mail afin que nous trouvions une solution ensemble. RESTAURATIONUn stand de restauration sera disponible toute la journée.Deux possibilités :• Commander votre panier repas à l’avance (jusqu’au 1er juin 2026)https://www.helloasso.com/associations/odori/evenements/snack-gala-de-danse-hbschool• Commander sur place (dans la limite des stocks disponibles)Vous pouvez également apporter votre propre repas. Pour celles et ceux qui souhaitent contribuer :Vous pouvez déposer le matin même au bar une ou plusieurs préparations maison (sucrées ou salées).Merci d’indiquer clairement tous les ingrédients (gestion des allergies). CONTACT???? communication@hbschool.fr???? 06 15 79 26 38

Salle festive Nantes Nord Nantes Nord Nantes 44300

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