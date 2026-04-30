Gala de Danse Mica Dance Sausset-les-Pins
Gala de Danse Mica Dance Sausset-les-Pins samedi 6 juin 2026.
Sausset-les-Pins
Gala de Danse Mica Dance
Samedi 6 juin 2026 de 20h à 23h30. Môle du Port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 23:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Gala de danse organisé par l’association Mica dance.
Démonstrations de divers danses salsa, bachata, reggaeton, kizomba, bebop, et bien d’autres…….rdv à 20h30 sur le môle du port. .
Môle du Port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 10 89 37 micadance@sfr.fr
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English :
Dance gala organized by the association Mica dance.
L’événement Gala de Danse Mica Dance Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie de Sausset-les-Pins
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