Sausset-les-Pins

Gala de Danse Mica Dance

Samedi 6 juin 2026 de 20h à 23h30. Môle du Port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 23:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Gala de danse organisé par l’association Mica dance.

Démonstrations de divers danses salsa, bachata, reggaeton, kizomba, bebop, et bien d’autres…….rdv à 20h30 sur le môle du port. .

Môle du Port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 20 10 89 37 micadance@sfr.fr

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English :

Dance gala organized by the association Mica dance.

L’événement Gala de Danse Mica Dance Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-30 par Mairie de Sausset-les-Pins