Nettoyons le Sud Plage des Rives d’Or Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins

Nettoyons le Sud

Samedi 30 mai 2026 de 9h à 12h.

RDV avec Planète Perles à la plage des Rives d’Or

RDV avec Ecoute Ta Planète à la plage du Petit Nid

9h30 En partenariat avec la municipalité :

Les Perles de la Côte Bleue Opération Calanques propres

RDV Plage des Rives d’Or. Plage des Rives d’Or Avenue Général Leclerc Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 12:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La municipalité et les associations environnementales partenaires de la région sud Ecoute ta planète, les perles de la côte bleue.

Agissent pour notre environnement et vous donnent rendez-vous à la plage des rives d’or et sur le môle du port pour une opération de nettoyage des plages, du sentier du littoral, du fond sous-marins du bord de côte et des collines.

Distribution de sacs, pinces et gants…. .

Plage des Rives d’Or Avenue Général Leclerc Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 36 07 42 lesperlesdelacotebleue@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The municipality and partner environmental associations in the southern region Listen to your planet, the pearls of the blue coast.

L’événement Nettoyons le Sud Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-11 par Mairie de Sausset-les-Pins