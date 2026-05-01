Nettoyons le Sud Plage des Rives d’Or Sausset-les-Pins
Nettoyons le Sud Plage des Rives d’Or Sausset-les-Pins samedi 30 mai 2026.
Sausset-les-Pins
Nettoyons le Sud
Samedi 30 mai 2026 de 9h à 12h.
RDV avec Planète Perles à la plage des Rives d’Or
RDV avec Ecoute Ta Planète à la plage du Petit Nid
9h30 En partenariat avec la municipalité :
Les Perles de la Côte Bleue Opération Calanques propres
RDV Plage des Rives d’Or. Plage des Rives d’Or Avenue Général Leclerc Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 12:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La municipalité et les associations environnementales partenaires de la région sud Ecoute ta planète, les perles de la côte bleue.
Agissent pour notre environnement et vous donnent rendez-vous à la plage des rives d’or et sur le môle du port pour une opération de nettoyage des plages, du sentier du littoral, du fond sous-marins du bord de côte et des collines.
Distribution de sacs, pinces et gants…. .
Plage des Rives d’Or Avenue Général Leclerc Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 14 36 07 42 lesperlesdelacotebleue@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The municipality and partner environmental associations in the southern region Listen to your planet, the pearls of the blue coast.
L’événement Nettoyons le Sud Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-11 par Mairie de Sausset-les-Pins
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