24ème Sauss’estival Salle des Arts Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins

24ème Sauss’estival

Du jeudi 4 au samedi 6 juin 2026 de 19h à 22h. Salle des Arts Avenue de la gare Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Festival de théâtre contemporain où se mêlent comédiens amateurs et professionnels.

jeudi 4 juin

• 19h00: Les Farôts (13- Sausset-les-Pins) Café Théâtre durée 1h

• 21h00: Théâtre Découverte L’augmentation (Georges Perec) durée 1h15

vendredi 5 juin

• 19h00:Les Mouches du Coche (13- Marseille) La Maitresse en maillot de bain (Fabienne Galula) durée 1h10

• 21h00: Anagram Théâtre (83- Carqueiranne) – Et Pendant ce temps, Simone veille (Trinidad Garcia) durée 1h20

Samedi 6 juin

• 14h00: spectacle de fin d’année des ateliers enfants Théâtre Découverte 1h/1h15

• 18h00:Artif’Aix (13- Aix en Provence) Les règles du savoir-vivre dans la société moderne (Jean-Luc Lagarce) durée 1h10

• 21h00: Théâtre Découverte L’Augmentation (Georges Perec) durée 1h15 .

Salle des Arts Avenue de la gare Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 93 63 25 contact@theatredecouverte.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festival of contemporary theater where amateur and professional actors are mixed.

L’événement 24ème Sauss’estival Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-22 par Mairie de Sausset-les-Pins