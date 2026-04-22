24ème Sauss’estival Salle des Arts Sausset-les-Pins
24ème Sauss’estival Salle des Arts Sausset-les-Pins jeudi 4 juin 2026.
Sausset-les-Pins
24ème Sauss’estival
Du jeudi 4 au samedi 6 juin 2026 de 19h à 22h. Salle des Arts Avenue de la gare Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Festival de théâtre contemporain où se mêlent comédiens amateurs et professionnels.
jeudi 4 juin
• 19h00: Les Farôts (13- Sausset-les-Pins) Café Théâtre durée 1h
• 21h00: Théâtre Découverte L’augmentation (Georges Perec) durée 1h15
vendredi 5 juin
• 19h00:Les Mouches du Coche (13- Marseille) La Maitresse en maillot de bain (Fabienne Galula) durée 1h10
• 21h00: Anagram Théâtre (83- Carqueiranne) – Et Pendant ce temps, Simone veille (Trinidad Garcia) durée 1h20
Samedi 6 juin
• 14h00: spectacle de fin d’année des ateliers enfants Théâtre Découverte 1h/1h15
• 18h00:Artif’Aix (13- Aix en Provence) Les règles du savoir-vivre dans la société moderne (Jean-Luc Lagarce) durée 1h10
• 21h00: Théâtre Découverte L’Augmentation (Georges Perec) durée 1h15 .
Salle des Arts Avenue de la gare Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 69 93 63 25 contact@theatredecouverte.com
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English :
Festival of contemporary theater where amateur and professional actors are mixed.
L’événement 24ème Sauss’estival Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-04-22 par Mairie de Sausset-les-Pins