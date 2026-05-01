Fête de la Nature gymnase Alain Calmat Sausset-les-Pins

Sausset-les-Pins

Fête de la Nature

Mercredi 20 mai 2026 de 9h à 17h. gymnase Alain Calmat 31 Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 09:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Village Nature & Biodiversité

Venez découvrir, jouer et apprendre en famille !

Tout au long de la journée, de nombreux stands ludiques et pédagogiques vous attendent pour petits et grands.

Stand de la Ludothèque

Jeux, coloriages et ateliers créatifs pour s’amuser tout en découvrant la nature.



Stand “Écoute Ta Planète”

Testez vos connaissances avec des quiz interactifs sur la biodiversité et bien d’autres thématiques environnementales.



Stand des Éco-Ambassadeurs de la Métropole

Sensibilisation au compostage et à la réduction des déchets grâce à des conseils simples et concrets.



Stand PERRA Paysages

Notre prestataire espaces verts vous dévoile

• Les bonnes pratiques au jardin

• Les plantes peu gourmandes en eau

• Les espèces à éviter car invasives

• Et les coulisses de leur métier passionnant



Stand de l’Apiculteur (le matin uniquement)

Découvrez le fonctionnement d’une ruche, la fabrication du miel et apprenez à reconnaître abeilles, guêpes et autres pollinisateurs.



Stand de l’Association Un Bout de Terre pour Tout le Monde

Atelier plantation de graines mettez les mains dans la terre et repartez avec de nouvelles idées à cultiver !



Stand de la Mairie

• Découverte des plantes médicinales locales

• Sensibilisation aux frelons, hirondelles, martinets et chauves-souris

• Exposition de posters sur les plantes endémiques à protéger



Temps fort à ne pas manquer

Mercredi soir Roselière

Participez à l’inventaire des papillons de nuit, une immersion fascinante dans la biodiversité nocturne.



Un moment convivial, éducatif et engagé pour mieux comprendre et protéger la nature !

On vous attend nombreux. .

gymnase Alain Calmat 31 Avenue Pierre Matraja Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65

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English :

Nature & Biodiversity Village

Come and discover, play and learn with your family!

Throughout the day, you’ll find a host of fun and educational stands for young and old alike.

L’événement Fête de la Nature Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Sausset-les-Pins