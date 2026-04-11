Gala de danse tahitienne Lamballe Salle Eole Lamballe-Armor
Gala de danse tahitienne Lamballe Salle Eole Lamballe-Armor lundi 20 avril 2026.
Lamballe-Armor
Gala de danse tahitienne Lamballe
Salle Eole Rue de Rintru Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 20:30:00
fin : 2026-04-20
Date(s) :
2026-04-20
Te ‘Ori Māta’a est fier de vous présenter son gala de danse tahitienne La légende des trois cascades
Après une année de danse, de partage et de passions naissantes et renforcées, venez voir briller les danseuses de Te ‘Ori Māta’a et vous émerveillez au son des to’ere, des mélodieux ‘aparima et des magnifiques costumes en découvrant l’adaptation de la fameuse légende des trois cascades de Tahiti.
Gâteaux, crêpes, boissons, vous laisseront la possibilité de vous restaurer durant l’entracte.
Ce gala peut être l’occasion de venir avec vos belles robes colorées et chemisiers polynésiens, vos couronnes de fleurs, po’ara … .
Salle Eole Rue de Rintru Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 29 60 10 30
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English :
L’événement Gala de danse tahitienne Lamballe Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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