Plozévet

Gala de danse Tamm Kreiz Bienvenue au Grand Hôtel

39b Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26

Tamm Kreiz présente son spectacle de fin d’année. Bienvenue au Grand Hôtel .

Nos danseurs et danseuses se mettent dans la peau des travailleurs et clients de Grands Hôtels bagagiste, Pop-Star, cuisinier.ères…

Il est temps de découvrir la vie de Palace ! .

39b Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 82 62 55

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English :

L’événement Gala de danse Tamm Kreiz Bienvenue au Grand Hôtel Plozévet a été mis à jour le 2026-06-03 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN