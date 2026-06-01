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Gala de danse Tamm Kreiz Bienvenue au Grand Hôtel Plozévet

Gala de danse Tamm Kreiz Bienvenue au Grand Hôtel Plozévet vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 39b Avenue Georges Le Bail

Ville : 29710 Plozévet

Département : Finistère

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Plozévet

Gala de danse Tamm Kreiz Bienvenue au Grand Hôtel

39b Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-26

Tamm Kreiz présente son spectacle de fin d’année. Bienvenue au Grand Hôtel .
Nos danseurs et danseuses se mettent dans la peau des travailleurs et clients de Grands Hôtels bagagiste, Pop-Star, cuisinier.ères…
Il est temps de découvrir la vie de Palace !   .

39b Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 82 62 55 

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English :

L’événement Gala de danse Tamm Kreiz Bienvenue au Grand Hôtel Plozévet a été mis à jour le 2026-06-03 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN

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