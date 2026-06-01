Gala de danse Tamm Kreiz Bienvenue au Grand Hôtel Plozévet
Gala de danse Tamm Kreiz Bienvenue au Grand Hôtel Plozévet vendredi 26 juin 2026.
Plozévet
Gala de danse Tamm Kreiz Bienvenue au Grand Hôtel
39b Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26
Tamm Kreiz présente son spectacle de fin d’année. Bienvenue au Grand Hôtel .
Nos danseurs et danseuses se mettent dans la peau des travailleurs et clients de Grands Hôtels bagagiste, Pop-Star, cuisinier.ères…
Il est temps de découvrir la vie de Palace ! .
39b Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 82 62 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Gala de danse Tamm Kreiz Bienvenue au Grand Hôtel Plozévet a été mis à jour le 2026-06-03 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN
À voir aussi à Plozévet (Finistère)
- Guinguette Tête-bêche Lieu-dit Kerlagadec Plozévet 11 juin 2026
- Concert chant choral avec le groupe plaisir de chanter Centre Culturel Avel dro Plozévet 13 juin 2026
- Balade contée Plozévet 19 juin 2026
- Rando des bois Plozévet 21 juin 2026
- Pardon de St Ronan Lieu-dit Kerlaéron Plozévet 21 juin 2026