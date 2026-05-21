Gala de E Vie Danse MJ Dance Salle Malacrida Pélissanne
Gala de E Vie Danse MJ Dance Salle Malacrida Pélissanne samedi 20 juin 2026.
Pélissanne
Gala de E Vie Danse MJ Dance
Samedi 20 juin 2026 à partir de 19h. Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Comme chaque année, les élèves de l’association E Vie Danse présentent leur gala cette année, un show inspiré de Michael Jackson.
Chorégraphies et mises en scène par Céline Gatt.
Buvette et petite restauration sur place. .
Salle Malacrida Avenue Saint-Roch Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur eviedansepelissanne@gmail.com
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English :
Every year, the association E Vie Danse presents its gala. This year, a show inspired by Michael Jackson.
L’événement Gala de E Vie Danse MJ Dance Pélissanne a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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