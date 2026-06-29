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Gala de fin d’année Flamenco Royan la Cigale de Royan Royan

Gala de fin d’année Flamenco Royan la Cigale de Royan Royan samedi 4 juillet 2026.

Lieu
la Cigale de Royan
Adresse
79 avenue de la Grande Conche
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
10 10 10

Royan

Gala de fin d’année Flamenco Royan

la Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-05

L’école de danse Flamenco Royan présente son gala de fin d’année.
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la Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 70 48 14 

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English :

The Royan Flamenco Dance School presents its end-of-year gala.

L’événement Gala de fin d’année Flamenco Royan Royan a été mis à jour le 2026-06-23 par Royan Atlantique

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