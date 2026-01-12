Gala des Crinières d’or 40e édition de Cheval Passion Parc des Expositions Avignon

Gala des Crinières d’or 40e édition de Cheval Passion

Parc des Expositions 800 chemin des Félons Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-15

Spectacle phare de Cheval Passion, le Gala des Crinières d’Or a présenté depuis sa création près de 400 numéros, dont plusieurs ont depuis conquis les scènes du monde entier.

Parc des Expositions 800 chemin des Félons Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 contact@cheval-passion.com

English : Gala event: The Crinières d’or 40th edition of Cheval Passion

The flagship show of Cheval Passion, the Gala des Crinières d’Or has presented nearly 400 acts since its inception, many of which have since conquered stages around the world.

