Gala, Hotel Arena, Amsterdam
Gala, Hotel Arena, Amsterdam lundi 15 juin 2026.
Gala Lundi 15 juin, 18h00 Hotel Arena
100 Euros : Memrbes / 150 euros : non-membres
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-15T18:00:00+02:00 – 2026-06-15T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-15T18:00:00+02:00 – 2026-06-15T22:00:00+02:00
La CCI France Pays-Bas a le plaisir de vous convier aux Gala & Trophées du Commerce 2026, qui se dérouleront à l’Hôtel Arena à Amsterdam.
Lors de cette soirée, vous découvrirez et célébrerez les entreprises participant à la richesse des échanges commerciaux entre la France et les Pays-Bas.
Vous aurez également l’occasion d’apprécier un walking dinner tout en faisant de nouvelles rencontres professionnelles.
Réservez donc dès à présent votre place !
Hotel Arena 1092 AA Amsterdam 1092 AA Oost Hollande-Septentrionale [{« type »: « link », « value »: « https://www.cfci.nl/evenements/a-venir/e/event/gala-business-awards-2026.html »}]
Gala & Business Awards
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