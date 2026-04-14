Mission B2B, Amsterdam RAI, Amsterdam
Mission B2B, Amsterdam RAI, Amsterdam mardi 9 juin 2026.
Mission B2B 9 et 10 juin Amsterdam RAI
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T19:30:00+02:00
Fin : 2026-06-10T09:00:00+02:00 – 2026-06-10T19:30:00+02:00
Les Pays-Bas sont l’un des leaders de l’industrie de l’identité au sein de l’Union européenne et sont largement considérés comme l’un des principaux innovateurs mondiaux, avec de solides capacités technologiques et des performances.
IDENTITY WEEK est une conférence et une exposition réunissant les esprits les plus brillants du secteur de l’identité pour promouvoir l’innovation, la nouvelle réflexion et des solutions d’identité plus efficaces.
Identity Week Europe est l’exposition #1 pour trouver des solutions de certification sécurisée, biométrie, IAM, authentification, vérification, contrôle des frontières, fraude, et plus encore.
Amsterdam RAI Europaplein 24 Amsterdam 1078 GZ Zuid Hollande-Septentrionale
la Semaine de l’identité Europe est l’événement incontournable de l’année, du gouvernement, du commerce de détail, du commerce électronique, de la santé, du voyage et des réseaux sociaux.
À voir aussi à Amsterdam
- CCI France Pays-Bas – Networking Cocktail | Decathlon, Decathlon, Amsterdam 23 avril 2026
- CCEF – Réunion en ligne, TEAMS, Amsterdam 6 mai 2026
- Fresque du Climat, CCI France Pays-Bas, Amsterdam 8 mai 2026
- Pavillon FRANCE, Amsterdam RAI, Amsterdam 19 mai 2026
- Quantum and AI Dinner, Amsterdam Science Park, Amsterdam 21 mai 2026