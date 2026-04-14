Mission B2B, Amsterdam RAI, Amsterdam

Mission B2B 9 et 10 juin Amsterdam RAI

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T09:00:00+02:00 – 2026-06-09T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T09:00:00+02:00 – 2026-06-10T19:30:00+02:00

Les Pays-Bas sont l’un des leaders de l’industrie de l’identité au sein de l’Union européenne et sont largement considérés comme l’un des principaux innovateurs mondiaux, avec de solides capacités technologiques et des performances.

IDENTITY WEEK est une conférence et une exposition réunissant les esprits les plus brillants du secteur de l’identité pour promouvoir l’innovation, la nouvelle réflexion et des solutions d’identité plus efficaces.

Identity Week Europe est l’exposition #1 pour trouver des solutions de certification sécurisée, biométrie, IAM, authentification, vérification, contrôle des frontières, fraude, et plus encore.

Amsterdam RAI Europaplein 24 Amsterdam 1078 GZ Zuid Hollande-Septentrionale

la Semaine de l’identité Europe est l’événement incontournable de l’année, du gouvernement, du commerce de détail, du commerce électronique, de la santé, du voyage et des réseaux sociaux.