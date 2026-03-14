Gala patinage artistique sur roulettes Rue du Stade Surgères

Surgères

Gala patinage artistique sur roulettes

Rue du Stade Gymnase 2 Surgères Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le 40e gala du CSPAR a pour thème la malle des souvenirs.

Au fil des numéros, replongez avec nous dans 40 années de patinage artistique, de musique et de passion.

Nous avons hâte de vous retrouverez pour cette belle soirée !

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Rue du Stade Gymnase 2 Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 27 79 12 cspar@outlook.fr

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English :

The theme of the 40th CSPAR gala is the trunk of memories.

Join us as we take you back over 40 years of figure skating, music and passion.

We look forward to seeing you there!

L’événement Gala patinage artistique sur roulettes Surgères a été mis à jour le 2026-05-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin