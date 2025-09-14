Galerie / atelier Esprit Laque, Galerie / atelier Esprit Laque, Saumur

Informations pratiques

Galerie / atelier Esprit Laque Samedi 19 septembre, 11h00, 15h00 Galerie / atelier Esprit Laque Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

L’artiste Thibauld Mazire, président de l’association LAC (Laqueurs Associés pour la Création) propose des visites de l’atelier-galerie avec démonstrations de laques traditionnelles et contemporaines.

Galerie / atelier Esprit Laque 61 rue Saint-Nicolas 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’artiste Thibauld Mazire, président de l’association LAC (Laqueurs Associés pour la Création) propose des visites de l’atelier-galerie avec démonstrations de laques traditionnelles et contemporaines.

© Thibauld Mazire