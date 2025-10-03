Galibier Challenge Valloire
Galibier Challenge Valloire samedi 6 juin 2026.
Valloire
Galibier Challenge
Valloire Savoie
Tarif : 25 – 25 – 60 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Qui n’a jamais rêvé de gravir le col du Galibier avec ses murs de neige ? Ce col incontournable n’attend que vous, avec ses paysages de carte postale qui se dévoileront quelques jours seulement après son ouverture officielle pour la période estivale.
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Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 13 95 83
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English : Galibier Challenge
Who hasn’t dreamed of climbing the Col du Galibier with its walls of snow? This not-to-be-missed pass is waiting for you, with its picture-postcard scenery to be unveiled just a few days after its official opening for the summer season.
L’événement Galibier Challenge Valloire a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Valloire
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