Valloire

Galibier Challenge

Valloire Savoie

Tarif : 25 – 25 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Qui n’a jamais rêvé de gravir le col du Galibier avec ses murs de neige ? Ce col incontournable n’attend que vous, avec ses paysages de carte postale qui se dévoileront quelques jours seulement après son ouverture officielle pour la période estivale.

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Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 69 13 95 83

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English : Galibier Challenge

Who hasn’t dreamed of climbing the Col du Galibier with its walls of snow? This not-to-be-missed pass is waiting for you, with its picture-postcard scenery to be unveiled just a few days after its official opening for the summer season.

L’événement Galibier Challenge Valloire a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Valloire