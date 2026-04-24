Game Changers Hyperlien – fablab Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-24 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Entrée libre En famille, Etudiant, Adulte, Personne en situation de handicap

Atelier de jeux vidéo avec à la fois des manettes conçues et adaptées pour les personnes en situation de handicap et des manettes classiques Un mercredi par mois à Hyperlien, l’équipe du Humanlab de l’APAJH 44 anime un atelier de jeux vidéo avec à la fois des manettes conçues et adaptées pour les personnes en situation de handicap et des manettes classiques. Cet atelier ouvert à tous et toutes permet de créer du lien et jouer ensemble sur un large choix de jeux vidéos.

Hyperlien – fablab Nantes 44200



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