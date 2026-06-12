Garçon, la Note ! Butterfly Bar éphémère Perceneige
Garçon, la Note ! Butterfly Bar éphémère Perceneige vendredi 14 août 2026.
Perceneige
Garçon, la Note ! Butterfly
Bar éphémère 21 Rue des Glycines Perceneige Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Garçon, la Note ! Butterfly, sweet pop .
Bar éphémère 21 Rue des Glycines Perceneige 89260 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 95 12 71
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English : Garçon, la Note ! Butterfly
L’événement Garçon, la Note ! Butterfly Perceneige a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)