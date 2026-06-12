Garçon, la Note ! Butterfly Bar éphémère Perceneige vendredi 14 août 2026.

Perceneige

Garçon, la Note ! Butterfly

Bar éphémère 21 Rue des Glycines Perceneige Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Garçon, la Note ! Butterfly, sweet pop .

Bar éphémère 21 Rue des Glycines Perceneige 89260 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 95 12 71

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English : Garçon, la Note ! Butterfly

L’événement Garçon, la Note ! Butterfly Perceneige a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)