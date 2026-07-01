Garçon, la note ! Ondes et vibrations Musiques du monde Scène des quais Gurgy

Informations pratiques

Gurgy

Garçon, la note ! Ondes et vibrations Musiques du monde

Scène des quais Place de la rivière Gurgy Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:00:00

fin : 2026-07-10 23:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Ondes & Vibrations est un projet musical initié par REHA (batterie & percussions), autour de sa recherche artistique sur le rythme, la résonance et la circulation de l’énergie sonore. Pensé comme un espace de rencontre entre cultures et langages musicaux, le projet s’intensifie avec Vincent Pagliarin (violon), dont l’approche mêlant musique classique et jazz enrichit et prolonge la vision initiale. À la croisée des musiques du monde, du jazz et de l’improvisation contemporaine, Ondes & Vibrations développe une musique organique, immersive et rythmique, où l’écriture et l’instant dialoguent en permanence. Issus d’horizons culturels différents — Afro-Latino-Amérique et Europe — les deux artistes-explorateurs

partagent cette conviction forte que la musique est un langage artistique universel. .

Scène des quais Place de la rivière Gurgy 89250 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 87 32 33

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Garçon, la note ! Ondes et vibrations Musiques du monde

L’événement Garçon, la note ! Ondes et vibrations Musiques du monde Gurgy a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Auxerrois