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Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix Gentioux-Pigerolles

Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix Gentioux-Pigerolles

Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix Gentioux-Pigerolles lundi 3 août 2026.

Ville : 23340 Gentioux-Pigerolles

Département : Creuse

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Gentioux-Pigerolles

Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix

Gentioux-Pigerolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 16:30:00
fin : 2026-08-03 20:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Venez garder les brebis du troupeau d’Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix.
Prenez part à un apéritif de produits locaux (prix libre).
A partir de 7 ans. Chien interdit. Le lieu de rdv sera communiqué aux inscrits avant l’événement.

Sur réservation obligatoire par SMS au 06 66 90 54 82 ou par mail à contact@pastolimousin.fr

Animation proposée par le Parc et l’APML.   .

Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82 

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English : Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix

L’événement Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix Gentioux-Pigerolles a été mis à jour le 2026-05-25 par PNR Millevaches en Limousin

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