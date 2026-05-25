Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix Gentioux-Pigerolles
Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix Gentioux-Pigerolles samedi 12 septembre 2026.
Gentioux-Pigerolles
Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix
Gentioux-Pigerolles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:30:00
fin : 2026-09-12 20:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez garder les brebis du troupeau d’Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix.
Prenez part à un apéritif de produits locaux (prix libre).
A partir de 7 ans. Chien interdit. Le lieu de rdv sera communiqué aux inscrits avant l’événement.
Sur réservation obligatoire par SMS au 06 66 90 54 82 ou par mail à contact@pastolimousin.fr
Animation proposée par le Parc et l’APML. .
Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82
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English : Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix
L’événement Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix Gentioux-Pigerolles a été mis à jour le 2026-05-25 par PNR Millevaches en Limousin