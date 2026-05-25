Gentioux-Pigerolles

Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix

Gentioux-Pigerolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:30:00

fin : 2026-09-12 20:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez garder les brebis du troupeau d’Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix.

Prenez part à un apéritif de produits locaux (prix libre).

A partir de 7 ans. Chien interdit. Le lieu de rdv sera communiqué aux inscrits avant l’événement.

Sur réservation obligatoire par SMS au 06 66 90 54 82 ou par mail à contact@pastolimousin.fr

Animation proposée par le Parc et l’APML. .

Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 90 54 82

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English : Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix

L’événement Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix Gentioux-Pigerolles a été mis à jour le 2026-05-25 par PNR Millevaches en Limousin