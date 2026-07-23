Anima Chorégraphies pastorales Les Salles Gentioux-Pigerolles
jeudi 17 septembre 2026 · Les Salles · Gentioux-Pigerolles
Informations pratiques
Gentioux-Pigerolles
Anima Chorégraphies pastorales
Les Salles Gentioux Les Salles Gentioux-Pigerolles Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 18:30:00
fin : 2026-09-17 19:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Théâtre du Centaure
Derrière le Hublot
ŒUVRE VIVANTE DE LAND ART CRÉATION, à partir de 7 ans
Dans Anima Chorégraphies pastorales, il s’agit de tracer, par le mouvement collectif de troupeaux, de cavaliers et de marcheurs, de grandes formes chorégraphiques visibles depuis le ciel.
Spirales, figures inspirées du nombre d’or, ces dessins éphémères prennent corps dans les espaces naturels, avant de disparaître.
Accès le public suivra une balade d’approche de 30 minutes environ pour accéder au site du spectacle. Parking en bas du village des Salles (bord de route D51).
Restauration locale et buvette seront proposées sur place après le spectacle par la Bergerie de Lascaux et l’Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine. .
Les Salles Gentioux Les Salles Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Anima Chorégraphies pastorales
L’événement Anima Chorégraphies pastorales Gentioux-Pigerolles a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Aubusson-Felletin
À voir aussi à Gentioux-Pigerolles (Creuse)
- Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix Gentioux-Pigerolles 3 août 2026
- Tournée d’été de l’ODC La Scène en balade Gentioux-Pigerolles 16 août 2026
- Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix Gentioux-Pigerolles 12 septembre 2026
- Visite guidée du bourg de Gentioux, Place du Monument, Gentioux-Pigerolles 19 septembre 2026