Anima Chorégraphies pastorales Les Salles Gentioux-Pigerolles

Informations pratiques

Gentioux-Pigerolles

Anima Chorégraphies pastorales

Les Salles Gentioux Les Salles Gentioux-Pigerolles Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17 19:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Théâtre du Centaure

Derrière le Hublot

ŒUVRE VIVANTE DE LAND ART CRÉATION, à partir de 7 ans

Dans Anima Chorégraphies pastorales, il s’agit de tracer, par le mouvement collectif de troupeaux, de cavaliers et de marcheurs, de grandes formes chorégraphiques visibles depuis le ciel.

Spirales, figures inspirées du nombre d’or, ces dessins éphémères prennent corps dans les espaces naturels, avant de disparaître.

Accès le public suivra une balade d’approche de 30 minutes environ pour accéder au site du spectacle. Parking en bas du village des Salles (bord de route D51).

Restauration locale et buvette seront proposées sur place après le spectacle par la Bergerie de Lascaux et l’Association pour le Pastoralisme de la Montagne Limousine. .

Les Salles Gentioux Les Salles Gentioux-Pigerolles 23340 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 83 09 09 resa@snaubusson.com

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English : Anima Chorégraphies pastorales

L’événement Anima Chorégraphies pastorales Gentioux-Pigerolles a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Aubusson-Felletin