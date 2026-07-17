Visite guidée du bourg de Gentioux, Place du Monument, Gentioux-Pigerolles
samedi 19 septembre 2026 · Place du Monument · Gentioux-Pigerolles
Informations pratiques
Visite guidée du bourg de Gentioux Samedi 19 septembre, 10h00 Place du Monument Creuse
Gratuit. Entrée libre. Limité à 25 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Profitez d’une visite commentée des principaux monuments de Gentioux : le célèbre monument aux morts pacifiste, l’église Saint-Martial et les tombeaux de la famille Cacaud.
Place du Monument Place du Monument, 23340 Gentioux-Pigerolles Gentioux-Pigerolles 23340 Gentioux Creuse Nouvelle-Aquitaine Monument aux morts de Gentioux Parking a proximité immédiate, libre d’accès.
Profitez d’une visite commentée des principaux monuments de Gentioux : le célèbre monument aux morts pacifiste, l’église Saint-Martial et les tombeaux de la famille Cacaud.
©Benjamin Simons
À voir aussi à Gentioux-Pigerolles (Creuse)
- Balade botanique : à la découverte des milieux ouverts du Limousin, Ferme de Lachaud, Gentioux-Pigerolles 27 juillet 2026
- Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix Gentioux-Pigerolles 3 août 2026
- Tournée d’été de l’ODC La Scène en balade Gentioux-Pigerolles 16 août 2026
- Garde avec Adèle, éleveuse-bergère à Senoueix Gentioux-Pigerolles 12 septembre 2026