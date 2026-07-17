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Visite guidée du bourg de Gentioux, Place du Monument, Gentioux-Pigerolles

samedi 19 septembre 2026 · Place du Monument · Gentioux-Pigerolles

Visite guidée du bourg de Gentioux, Place du Monument, Gentioux-Pigerolles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place du Monument
Adresse
Place du Monument, 23340 Gentioux-Pigerolles
Ville
23340 Gentioux-Pigerolles
Département
Creuse
Tarif
Gratuit. Entrée libre. Limité à 25 personnes.

Visite guidée du bourg de Gentioux Samedi 19 septembre, 10h00 Place du Monument Creuse

Gratuit. Entrée libre. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Profitez d’une visite commentée des principaux monuments de Gentioux : le célèbre monument aux morts pacifiste, l’église Saint-Martial et les tombeaux de la famille Cacaud.

Place du Monument Place du Monument, 23340 Gentioux-Pigerolles Gentioux-Pigerolles 23340 Gentioux Creuse Nouvelle-Aquitaine Monument aux morts de Gentioux Parking a proximité immédiate, libre d’accès.
Profitez d’une visite commentée des principaux monuments de Gentioux : le célèbre monument aux morts pacifiste, l’église Saint-Martial et les tombeaux de la famille Cacaud.

©Benjamin Simons

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