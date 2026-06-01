Garden Party 9ème édition 6 et 7 juin 2026, la ferme du fond de l’etang, Genève

Garden Party 9ème édition 6 et 7 juin 2026 6 et 7 juin la ferme du fond de l’etang

Prix libre et conscient

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00

GARDEN PARTY – 9ᵉ ÉDITION

Plan-les-Ouates – Genève

6 & 7 juin 2026

Prépare-toi pour un week-end festif, convivial et plein de good vibes à La Ferme du Fond de l’Étang !

Au programme :

Sound systems & concerts avec des artistes locaux et internationaux

Bar & restauration avec de délicieux plats

‍ Stands artisanaux : bijoux, art et créations locales

Conférence et ateliers autour de l’agroécologie

Découverte du cor des Alpes

‍ ‍ Animations pour les enfants

Ambiance unique au cœur d’une microferme

De la musique, de la bonne nourriture, des rencontres et beaucoup de good vibes.

Entrée : prix libre et conscient

Programmation

Samedi

Asher Selector — Genève

Jakob Sound System — Divonne

Zoonra — Lyon

King Shone — Serbie

Guidan — Fribourg

Cocomes — Vaud

Flowdies — Vaud

Jay Lou — Genève

Fanfare municipale d’Onex — Genève

Dimanche

Asher Selector — Genève

Jakob Sound System — Divonne

Cors des Alpes de l’Étang — Genève

Junior Tshaka (solo acoustique) — Neuchâtel

Tokiboun in Dub — Vaud

Tyab — Grenoble

Mo’Funka — Genève

Odio Virus — Grenoble

la ferme du fond de l’etang Chemin de la Chenallaz9 Genève 1228 Genève

Festival culturel et familial à Plan-les-Ouates (Genève), les 6 et 7 juin 2026. Musique, activités ludiques, artisanat, ateliers, nature et animations dans une ambiance conviviale à prix libre.