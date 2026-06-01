Garden Party 9ème édition 6 et 7 juin 2026, la ferme du fond de l’etang, Genève
Garden Party 9ème édition 6 et 7 juin 2026, la ferme du fond de l’etang, Genève samedi 6 juin 2026.
Garden Party 9ème édition 6 et 7 juin 2026 6 et 7 juin la ferme du fond de l’etang
Prix libre et conscient
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T21:00:00+02:00
GARDEN PARTY – 9ᵉ ÉDITION
Plan-les-Ouates – Genève
6 & 7 juin 2026
Prépare-toi pour un week-end festif, convivial et plein de good vibes à La Ferme du Fond de l’Étang !
Au programme :
Sound systems & concerts avec des artistes locaux et internationaux
Bar & restauration avec de délicieux plats
Stands artisanaux : bijoux, art et créations locales
Conférence et ateliers autour de l’agroécologie
Découverte du cor des Alpes
Animations pour les enfants
Ambiance unique au cœur d’une microferme
De la musique, de la bonne nourriture, des rencontres et beaucoup de good vibes.
Entrée : prix libre et conscient
Programmation
Samedi
Asher Selector — Genève
Jakob Sound System — Divonne
Zoonra — Lyon
King Shone — Serbie
Guidan — Fribourg
Cocomes — Vaud
Flowdies — Vaud
Jay Lou — Genève
Fanfare municipale d’Onex — Genève
Dimanche
Asher Selector — Genève
Jakob Sound System — Divonne
Cors des Alpes de l’Étang — Genève
Junior Tshaka (solo acoustique) — Neuchâtel
Tokiboun in Dub — Vaud
Tyab — Grenoble
Mo’Funka — Genève
Odio Virus — Grenoble
la ferme du fond de l’etang Chemin de la Chenallaz9 Genève 1228 Genève
Festival culturel et familial à Plan-les-Ouates (Genève), les 6 et 7 juin 2026. Musique, activités ludiques, artisanat, ateliers, nature et animations dans une ambiance conviviale à prix libre.
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