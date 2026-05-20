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Garden Party Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Garden Party Bosc-Guérard-Saint-Adrien jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Route de la Forêt Verte

Ville : 76710 Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Département : Seine-Maritime

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Garden Party

Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

UGolf vous prépare une Garden Party exceptionnelle !
Avec DJ Nostalgie, ambiancez vous sur des sons des années 80-90 !

Pendant le concert
– Animation au pratice pour découvrir le swing avec un moniteur
– Découverte du parcours en voiturette

Des Foodtruck seront présents pour ce restaurer.   .

Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 62 94 

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English : Garden Party

L’événement Garden Party Bosc-Guérard-Saint-Adrien a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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