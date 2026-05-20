Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Garden Party

Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

UGolf vous prépare une Garden Party exceptionnelle !

Avec DJ Nostalgie, ambiancez vous sur des sons des années 80-90 !

Pendant le concert

– Animation au pratice pour découvrir le swing avec un moniteur

– Découverte du parcours en voiturette

Des Foodtruck seront présents pour ce restaurer. .

Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 62 94

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English : Garden Party

L’événement Garden Party Bosc-Guérard-Saint-Adrien a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin