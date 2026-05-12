Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Initiation gratuite au golf pour les enfants

Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21 16:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Ludiques et en plein air, Ugolf organise une initiation gratuite au golf, pour les enfants de 6 à 18 ans, le 21 juin.

Inscrivez-vous sur le créneau du 21 juin et profitez de 2 heures de découverte en compagnie d’un enseignant diplômé d’état et d’un goûter offert !

Inscription au 02 35 33 62 94 .

Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 62 94

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English : Initiation gratuite au golf pour les enfants

L’événement Initiation gratuite au golf pour les enfants Bosc-Guérard-Saint-Adrien a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin