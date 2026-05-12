Initiation gratuite au golf pour les enfants Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Initiation gratuite au golf pour les enfants Bosc-Guérard-Saint-Adrien dimanche 21 juin 2026.
Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Initiation gratuite au golf pour les enfants
Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21 16:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Ludiques et en plein air, Ugolf organise une initiation gratuite au golf, pour les enfants de 6 à 18 ans, le 21 juin.
Inscrivez-vous sur le créneau du 21 juin et profitez de 2 heures de découverte en compagnie d’un enseignant diplômé d’état et d’un goûter offert !
Inscription au 02 35 33 62 94 .
Route de la Forêt Verte Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 33 62 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Initiation gratuite au golf pour les enfants
L’événement Initiation gratuite au golf pour les enfants Bosc-Guérard-Saint-Adrien a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Bosc-Guérard-Saint-Adrien (Seine-Maritime)
- Cyclo Rando Vintage Bosc-Guérard-Saint-Adrien 30 mai 2026