Bosc-Guérard-Saint-Adrien

Concert au jardin

1173 Rue du Petit Bosc Guérard Bosc-Guérard-Saint-Adrien Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Le dimanche 14 juin 2026 à 17h00, le Manoir de Capsart accueille en plein air le groupe ATHENABENE TRIDEM accompagné de la chanteuse Bénédicte Marchand.

Le trio propose un répertoire original mêlant poésie, influences normandes et compositions inspirées entre terre et océan. Leur univers acoustique, sensible et créatif, s’accompagne d’une touche d’humour et d’une observation fine du quotidien.

Ce concert se déroulera au cœur des jardins du domaine, dans une atmosphère conviviale et intimiste.

Informations complémentaires et billetterie à venir. .

1173 Rue du Petit Bosc Guérard Bosc-Guérard-Saint-Adrien 76710 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 63 29 06

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English : Concert au jardin

L’événement Concert au jardin Bosc-Guérard-Saint-Adrien a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin