Gardiens des mémoires Renaître des cendres et résister à l’oubli Musée de la Boissellerie Bois-d’Amont

Informations pratiques

Bois-d’Amont

Gardiens des mémoires Renaître des cendres et résister à l’oubli

Musée de la Boissellerie 12 Rue du Petit Pont Bois-d’Amont Jura

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le musée vous invite à porter un double regard sur son histoire celui du patrimoine de la photographie et celui d’un patrimoine en péril, entre mémoire et renaissance.

Derrière ces murs se cache une histoire faite de pertes et de renaissances, portée depuis des décennies par une poignée de bénévoles passionnés, réunis au sein de l’association Les Gardiens de la Boissellerie d’Amont. De ses premiers pas à sa forme actuelle, le musée n’a cessé de se réinventer — jusqu’à sa modernisation complète en 2023, notamment grâce au scénovision.

Le samedi dès 15h, partez en déambulation libre à travers le musée pour observer les clichés qui racontent cette histoire — clichés d’époque figeant des instants du passé, mais aussi les clichés de ses multiples transformations. Le long du parcours, guides et bénévoles seront présents pour vous faire découvrir, au fil des échanges, les grandes étapes qui ont façonné ce lieu.

Vous pourrez également découvrir notre scénovision, Rêves dans la maison de Madeleine, un dispositif immersif qui réinvente la façon de raconter le patrimoine local et offre aux visiteurs une véritable expérience à vivre, ou à rêver . Départs toutes les 20 minutes à partir de 15h. .

Musée de la Boissellerie 12 Rue du Petit Pont Bois-d’Amont 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Gardiens des mémoires Renaître des cendres et résister à l’oubli

L’événement Gardiens des mémoires Renaître des cendres et résister à l’oubli Bois-d’Amont a été mis à jour le 2026-08-11 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses