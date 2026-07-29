Garou Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Garou

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 20:00:00

fin : 2026-12-01

Date(s) :

2026-12-01

Seul en scène, il prend la route avec son piano, sa guitare, tout en s’accompagnant au moyen de diverses technologies.

Dans une rétrospective autant autobiographique qu’éclectique, il raconte en paroles et en musique cette vie complètement folle, ces expériences extraordinaires, ces moments de solitude en pleine nature, les grandes amitiés et la richesse de l’amour qui l’entourent.

Revisitant ainsi plus de 30 ans de carrière, il interprète ses chansons classiques et ses nouvelles pièces dans une mise en scène élégante, soutenue par une scénographie tout en images.

Informations pratiques

Placement assis numéroté.

Réservation recommandée. .

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30

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English :

L’événement Garou Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue