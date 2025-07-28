Garou Solo Gare du Midi Biarritz

Garou Solo

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Garou a fait paraître Un meilleur lendemain en avril 2025, son tout premier album à titre d’auteur-compositeur. L’artiste a pris la plume parce qu’il avait des choses à dire! Le résultat dix chansons très intimes qui ont été travaillées avant tout pour la scène et qui marquent un nouveau départ, dévoilent une nouvelle vision musicale. Seul en scène, Garou prend la route avec son piano et sa guitare, tout en s’accompagnant au moyen de diverses technologies. Dans une rétrospective autant autobiographique qu’éclectique, il raconte en paroles et en musique cette vie complètement folle, ces expériences extraordinaires, ces moments de solitude en pleine nature, les grandes amitiés et la richesse de l’amour qui l’entourent.

Revisitant ainsi plus de 30 ans de carrière, il interprète ses chansons classiques et ses nouvelles pièces dans une mise en scène élégante.

Durée 1h30 .

Gare du Midi 23 avenue Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

