Gala 2026 Biarritz Piano Festival Salon des Ambassadeurs Biarritz
Gala 2026 Biarritz Piano Festival Salon des Ambassadeurs Biarritz jeudi 28 mai 2026.
Gala 2026 Biarritz Piano Festival
Salon des Ambassadeurs 1 Av. Edouard VII, 64200 Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Au Casino de Biarritz Salon des Ambassadeurs
Pensé comme un nouveau rendez-vous exclusif et fédérateur en amont du festival, ce Gala s’impose comme un temps fort à part entière. Un moment privilégié pour célébrer avec vous une aventure humaine et musicale qui fait vibrer Biarritz chaque été. Un gala, deux univers Entre Classique et Jazz. La programmation, en écho à la direction artistique du festival réunira deux univers le classique avec la pianiste multiprimée Irma Gigani, et le jazz avec Mark Priore et son trio, offrant au public un concert unique où virtuosité, créativité et diversité des répertoires se rencontrent.
1ère partie Irma Gigani (piano) Chopin, Scriabine, Rachmaninov
2ème partie Mark Priore Trio- Jazz
Durée 1H30 .
Salon des Ambassadeurs 1 Av. Edouard VII, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gala 2026 Biarritz Piano Festival
L’événement Gala 2026 Biarritz Piano Festival Biarritz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Biarritz
À voir aussi à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques)
- Alex Vizorek Je n’aime pas le Classique, mais avec Alex Vizorek j’aime bien ! Gare du Midi Biarritz 31 mars 2026
- Les visites des coulisses de l’Aquarium de Biarritz Esplanade du Rocher de la Vierge Biarritz 1 avril 2026
- Ateliers kids du Mercredi Découvrir l’Océan autrement Campus Surfrider Biarritz 1 avril 2026
- Création théâtrale même les oiseaux ne peuvent pas toujours planer Biarritz 2 avril 2026
- Le grand jour Gare du Midi Biarritz 2 avril 2026