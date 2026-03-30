Gala 2026 Biarritz Piano Festival Salon des Ambassadeurs Biarritz

Gala 2026 Biarritz Piano Festival

Salon des Ambassadeurs 1 Av. Edouard VII, 64200 Biarritz Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Au Casino de Biarritz Salon des Ambassadeurs

Pensé comme un nouveau rendez-vous exclusif et fédérateur en amont du festival, ce Gala s’impose comme un temps fort à part entière. Un moment privilégié pour célébrer avec vous une aventure humaine et musicale qui fait vibrer Biarritz chaque été. Un gala, deux univers Entre Classique et Jazz. La programmation, en écho à la direction artistique du festival réunira deux univers le classique avec la pianiste multiprimée Irma Gigani, et le jazz avec Mark Priore et son trio, offrant au public un concert unique où virtuosité, créativité et diversité des répertoires se rencontrent.

1ère partie Irma Gigani (piano) Chopin, Scriabine, Rachmaninov

2ème partie Mark Priore Trio- Jazz

Durée 1H30 .

Salon des Ambassadeurs 1 Av. Edouard VII, 64200 Biarritz Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

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English : Gala 2026 Biarritz Piano Festival

L’événement Gala 2026 Biarritz Piano Festival Biarritz a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Biarritz