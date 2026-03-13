Gaspard Moglia NEW YORK 5TET Le Baiser Salé Paris

Imaginé en 2025 à New York autour des compositions de Gaspard Moglia, alors étudiant à la Manhattan School of Music, ce quintet rassemble quatre musiciens d’horizons variés : Matthew Fu, Brahm Sasner, David Hodgson et Gabriel Sauzay. Leur rencontre a donné naissance à une musique aussi exigeante qu’inventive, nourrie par l’énergie créative de la ville et la diversité de leurs inspirations.

Leur univers se distingue par une mélodie généreuse et une attention méticuleuse à la forme. Leurs morceaux, à la fois poétiques et résolument modernes, laissent une place centrale à l’échange et à la spontanéité. Sur scène, leur complicité transforme chaque note en une matière vivante, où l’écriture et l’improvisation s’entrelacent avec fluidité. Le résultat ? Une musique qui respire, qui surprend, et qui captive — une expérience à la fois intime et électrisante, où chaque concert devient un moment unique.

Une invitation à découvrir un langage musical où la précision rencontre l’émotion, et où chaque détail compte.

Ce quintet rassemble cinq musiciens d’horizons variés autour des compositions de Gaspard Moglia. Une expérience à la fois intime et électrisante, où chaque concert devient un moment unique.

Le vendredi 19 juin 2026

de 21h30 à 23h15

Le vendredi 19 juin 2026

de 19h30 à 21h00

payant

De 13 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T00:30:00+02:00

fin : 2026-06-20T02:15:00+02:00

Date(s) : 2026-06-19T19:30:00+02:00_2026-06-19T21:00:00+02:00;2026-06-19T21:30:00+02:00_2026-06-19T23:15:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

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