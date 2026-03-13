Gaspard Moglia NEW YORK 5TET Le Baiser Salé Paris

Gaspard Moglia NEW YORK 5TET Le Baiser Salé Paris

Gaspard Moglia NEW YORK 5TET Le Baiser Salé Paris vendredi 19 juin 2026.

Imaginé en 2025 à New York autour des compositions de Gaspard Moglia, alors étudiant à la Manhattan School of Music, ce quintet rassemble quatre musiciens d’horizons variés : Matthew Fu, Brahm Sasner, David Hodgson et Gabriel Sauzay. Leur rencontre a donné naissance à une musique aussi exigeante qu’inventive, nourrie par l’énergie créative de la ville et la diversité de leurs inspirations.

Leur univers se distingue par une mélodie généreuse et une attention méticuleuse à la forme. Leurs morceaux, à la fois poétiques et résolument modernes, laissent une place centrale à l’échange et à la spontanéité. Sur scène, leur complicité transforme chaque note en une matière vivante, où l’écriture et l’improvisation s’entrelacent avec fluidité. Le résultat ? Une musique qui respire, qui surprend, et qui captive — une expérience à la fois intime et électrisante, où chaque concert devient un moment unique.

Une invitation à découvrir un langage musical où la précision rencontre l’émotion, et où chaque détail compte.

Ce quintet rassemble cinq musiciens d’horizons variés autour des compositions de Gaspard Moglia. Une expérience à la fois intime et électrisante, où chaque concert devient un moment unique.
Le vendredi 19 juin 2026
de 21h30 à 23h15
Le vendredi 19 juin 2026
de 19h30 à 21h00
payant

De 13 à 33 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T00:30:00+02:00
fin : 2026-06-20T02:15:00+02:00
Date(s) : 2026-06-19T19:30:00+02:00_2026-06-19T21:00:00+02:00;2026-06-19T21:30:00+02:00_2026-06-19T23:15:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards  75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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