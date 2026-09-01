Gaston Couté, Poète libertaire, chantre des pauv’gens Meung-sur-Loire
dimanche 27 septembre 2026 · Meung-sur-Loire
Informations pratiques
Meung-sur-Loire
Gaston Couté, Poète libertaire, chantre des pauv’gens
La Fabrique Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Un spectacle proposé dans le cadre des Journées Gaston Couté !
Dans le cadre des Journées Gaston Couté, ne manquez pas le spectacle Gaston Couté, Poète libertaire, chantre des pauv’gens , proposé par la Cie Atmosphère.
Ce spectacle offre une peinture colorée et réaliste du monde rural à travers les poèmes de Gaston Couté. Avec cette verve qui lui est propre, il dresse le portrait du chemineux , de l’époux-propriétaire en passant par
celui du gâs qu’a mal tourné … Libertaire, il célèbre l’amour et la vie face aux morales hypocrites ; éraflant au passage ceux qu’a-des-sous , il clame une révolte pleine d’espoir.
Organisation Pôle culturel / Mairie de Meung-sur-Loire
Réservation obligatoire / Paiement sur place 10 .
La Fabrique Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28
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English :
Evening as part of the Journées Gaston Couté!
L’événement Gaston Couté, Poète libertaire, chantre des pauv’gens Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-31 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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