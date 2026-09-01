Informations pratiques

Meung-sur-Loire

Gaston Couté, Poète libertaire, chantre des pauv’gens

La Fabrique Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Un spectacle proposé dans le cadre des Journées Gaston Couté !

Dans le cadre des Journées Gaston Couté, ne manquez pas le spectacle Gaston Couté, Poète libertaire, chantre des pauv’gens , proposé par la Cie Atmosphère.

Ce spectacle offre une peinture colorée et réaliste du monde rural à travers les poèmes de Gaston Couté. Avec cette verve qui lui est propre, il dresse le portrait du chemineux , de l’époux-propriétaire en passant par

celui du gâs qu’a mal tourné … Libertaire, il célèbre l’amour et la vie face aux morales hypocrites ; éraflant au passage ceux qu’a-des-sous , il clame une révolte pleine d’espoir.

Organisation Pôle culturel / Mairie de Meung-sur-Loire

Réservation obligatoire / Paiement sur place 10 .

La Fabrique Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening as part of the Journées Gaston Couté!

L’événement Gaston Couté, Poète libertaire, chantre des pauv’gens Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-31 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE