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AGENDA · Meung-sur-Loire

Gaston Couté, Poète libertaire, chantre des pauv’gens Meung-sur-Loire

dimanche 27 septembre 2026 · Meung-sur-Loire

Gaston Couté, Poète libertaire, chantre des pauv’gens Meung-sur-Loire

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
La Fabrique
Ville
45130 Meung-sur-Loire
Département
Loiret
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Meung-sur-Loire

Gaston Couté, Poète libertaire, chantre des pauv’gens

La Fabrique Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Un spectacle proposé dans le cadre des Journées Gaston Couté !
Dans le cadre des Journées Gaston Couté, ne manquez pas le spectacle Gaston Couté, Poète libertaire, chantre des pauv’gens , proposé par la Cie Atmosphère.

Ce spectacle offre une peinture colorée et réaliste du monde rural à travers les poèmes de Gaston Couté. Avec cette verve qui lui est propre, il dresse le portrait du chemineux , de l’époux-propriétaire en passant par
celui du gâs qu’a mal tourné … Libertaire, il célèbre l’amour et la vie face aux morales hypocrites ; éraflant au passage ceux qu’a-des-sous , il clame une révolte pleine d’espoir.

Organisation Pôle culturel / Mairie de Meung-sur-Loire
Réservation obligatoire / Paiement sur place 10  .

La Fabrique Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 

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English :

Evening as part of the Journées Gaston Couté!

L’événement Gaston Couté, Poète libertaire, chantre des pauv’gens Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-31 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE

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