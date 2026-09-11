Gastrono’miam Salon des vins, du terroir et des arts de la table Espace Lac Gérardmer

Informations pratiques

Gérardmer

Gastrono’miam Salon des vins, du terroir et des arts de la table

Espace Lac 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-12-05

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-05

Une trentaine d’exposants présenteront leurs produits. Démonstrations, animations et dégustations culinaires.Tout public

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Espace Lac 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 27 27 32 congres@gerardmer.net

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English :

About 30 exhibitors will showcase their products. There will be demonstrations, activities, and food tastings.

L’événement Gastrono’miam Salon des vins, du terroir et des arts de la table Gérardmer a été mis à jour le 2026-08-27 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES