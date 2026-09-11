Gastrono’miam Salon des vins, du terroir et des arts de la table Espace Lac Gérardmer
samedi 5 décembre 2026 · Espace Lac · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Gastrono’miam Salon des vins, du terroir et des arts de la table
Espace Lac 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-12-05
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-05
Une trentaine d’exposants présenteront leurs produits. Démonstrations, animations et dégustations culinaires.Tout public
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Espace Lac 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 27 27 32 congres@gerardmer.net
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English :
About 30 exhibitors will showcase their products. There will be demonstrations, activities, and food tastings.
L’événement Gastrono’miam Salon des vins, du terroir et des arts de la table Gérardmer a été mis à jour le 2026-08-27 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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